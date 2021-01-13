Продажи Lada в 2020 году на российском рынке превысили 343 тыс. автомобилей

Продажи Lada в 2020 году на российском рынке составили 343,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Доля российской марки в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,6% до 21,5%, установив абсолютный рекорд за последние девять лет. Lada Granta и Lada Vesta третий год подряд остаются самыми популярными моделями автомобилей в стране. В минувшем году их продажи составили 126,1 тыс. и 107,2 тыс. машин соответственно.

В 2020 году за рубежом было реализовано более 41 тысячи автомобилей Lada. Российская марка сохранила лидерство на рынках Казахстана и Белоруссии.

Андрей Сазонов