В Петербурге за декабрь ввели более 1 млн кв. м жилья

В Петербурге за декабрь застройщики ввели в эксплуатацию 1,15 млн кв. м жилья. Это 310 домов на 25814 квартир, включая индивидуальное строительство.

Как сообщили в пресс-службе комитета по строительству, больше всего жилья было введено на территории Красногвардейского района — 238,4 тыс. кв. м. Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Невский район, где сдано 231, 4 тыс. кв. м жилья.

Добавим, что в конце года в Петербурге были введены 75 объектов общегражданского назначения, в том числе поликлиника, детсад, спортивный объект с ледовой ареной.

За счет бюджетных средств в городе были построены 35 социальных объектов, в том числе четыре школы и девять детских садов.