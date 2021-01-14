Мигрантов усмирили спецсредствами

Ночью 14 января в Екатеринбурге группа мигрантов устроила дебош в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Поводом для беспорядков стало плохое, по мнению мигрантов, отношение к ним со стороны администрации учреждения. Для подавления беспорядков были вызваны сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии, которые применили спецсредства. В результате один из обитателей центра был госпитализирован.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инициатором беспорядков в ЦВСИГ стал 32-летний мужчина, который находился в центре по решению Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, ожидая процедуры депортации за нарушение миграционного законодательства. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности: в конце ноября 2020 года мужчина освободился из ИК №2 Екатеринбурга, где пробыл два с половиной года за причинение тяжкого вреда здоровью.

Причиной конфликта в ЦВСИГ стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки мужчины алкоголь, который в пластиковых бутылках был спрятан в буханки хлеба.

Около полуночи он и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к ним других сидельцев.

«В ходе беспорядков участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Они также подожгли картонную коробку и отказывались выходить из комнаты, забаррикадировавшись внутри помещения»,— отметил полковник Горелых.

Впоследствии, когда в ЦВСИГ прибыли сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии для подавления беспорядков, инициатор конфликта приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая совершить самоубийство. Сотрудникам Росгвардии пришлось применить спецсредства для пресечения дебоша, в результате чего один из мигрантов получил травму пальца, ему потребовалась госпитализация.

Участники инцидента заявили, что причиной беспорядков стал их конфликт с администрацией ЦВСИГ из-за плохого отношения со стороны сотрудников центра к мигрантам.

«К нам относятся как к арестантам, хотя по закону мы люди вольные — объясняем дежурным, что нельзя с нами так обращаться»,— заявил агентству Ura.ru один из мигрантов. Он отметил, что поводом для беспорядков стало то, что один из дежурных начал разрывать посылки сидельцев. Мужчина добавил, что бойцы ОМОНа действовали «жестоко».

В данный момент по факту беспорядков проводится проверка. ЦВСИГ УМВД по Екатеринбургу продолжает работать в штатном режиме.

Это не первый случай, когда сидельцы ЦВСИГ жалуются на несправедливое отношение к ним со стороны администрации центра.

Так, в апреле прошлого года мигранты угрожали объявить голодовку, если им не выдадут сотовые телефоны. Летом того же года более 100 мигрантов написали заявления об ущемлении их прав, после чего центр посетили уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и руководители силовых структур.

Илья Смирнов, Екатеринбург