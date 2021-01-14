В Удмуртии свободны 44% коек для больных коронавирусом

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Удмуртии свободен на 44%. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы дополнительно развернули 750 коек и возобновили работу обсерваторов, куда отправляем пациентов на долечивание. В настоящий момент, Владимир Владимирович, у нас 44% коечного фонда свободны, есть резерв, и мы готовы к любому развитию событий, но надеемся, что ситуация будет стабилизироваться»,— отметил господин Бречалов.

Отметим, что глава Удмуртии также рассказал президенту о состоянии бизнеса, экономики и социальной сферы региона. Кроме того, он сообщил о росте госдолга республики из-за ситуации с коронавирусом.