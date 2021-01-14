В ночь на 15 января перекроют проспект Машиностроителей в Ярославле

В Заволжском районе Ярославля в ночь с 14 на 15 января будет перекрыто движение по отдельным участкам проспекта Машиностроителей, сообщили в пресс-службе мэрии города. В пятницу, 15 января подрядная организация приступит к выполнению работ по первому этапу ремонта проспекта. Будет произведена замена инженерных сетей на перекрестке улицы Серго Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей. По данным мэрии, ограничение движения будет действовать в течение месяца – до 15 февраля.

В пресс-службе отметили, что уже установлены временные дорожные знаки для организации движения по объездным путям. Внесены изменения и в режимы работы некоторых светофоров на дорогах Заволжского района. Для того чтобы повысить пропускную способность, предприятие «Горзеленхозстрой» занимается уборкой снега на объездных путях.

В мэрии уточнили, что в связи с перекрытием проспекта в мэрии разработали схему объезда. Кроме того, будет изменена схема движения двух городских автобусов. По информации мэрии, маршруты №43 и №98 будут продлены до перекрестка проспекта с улицей Папанина, после они будут поворачивать на улицу Серго Орджоникидзе. Остановочный пункт общественного транспорта «Кинотеатр Аврора», расположенный на четной стороне проспекта Машиностроителей, переносится к дому №16, где будет организован регулируемый пешеходный переход.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будет выполнять подрядная организация АО ГК «ЕКС». С ней подписан контракт на общую сумму 160,8 млн руб. Завершение ремонта запланировано на август 2021 года. В конце 2020 года подрядчик уже провел на проспекте Машиностроителей модернизацию светофоров, которые были оснащены светодиодной подсветкой.

Антон Антонов