С 15 января в Ярославле перекрывают проспект Машиностроителей

В Ярославле 15 января будет перекрыт участок проспекта Машиностроителей, на котором начнутся ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили сегодня в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении отмечается, что перекрытие движения будет проведено по правой стороне проспекта отдельными участками. Подрядчик начнет реализацию первого этапа работ, во время которых будет заменен ливневый коллектор на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе.

«Для того, чтобы избежать образования здесь затора, на участке от проспекта Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе сузят дорогу с трех полос до одной и выведут полосу на встречное движение, вследствие чего исключается левый и правый поворот на перекрестке. Чтобы повернуть налево, необходимо будет проехать дальше по проспекту, развернуться, вернуться на перекресток и повернуть направо. Движение от улицы Папанина до проспекта Авиаторов будет организовано по двум полосам. На перекрестке с улицей Серго Орджоникидзе можно будет проехать прямо и повернуть направо»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за перекрытия участка проспекта Машиностроителей вносятся изменения в схему движения двух автобусных маршрутов общественного транспорта. Маршруты №43 и №98 будут продлены до перекрестка проспекта с улицей Папанина, после они будут поворачивать на улицу Серго Орджоникидзе. Остановочный пункт общественного транспорта «Кинотеатр Аврора», расположенный на четной стороне проспекта Машиностроителей, переносится к дому №16, где будет организован регулируемый пешеходный переход.

Контракт на ремонт проспекта Машиностроителей подписан с подрядной организацией АО ГК «ЕКС». Общая сумма контракта составляет 160,8 млн руб. Полностью закончить ремонт планируется в августе 2021 года. На данный момент на проспекте Машиностроителей уже проведена модернизация светофорных объектов. Они были оснащены светодиодной подсветкой.

Антон Антонов