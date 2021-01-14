На СвЖД женщины впервые начали работать помощницами машинистов

Группа из 21-й одной женщины приступила к работе помощницами машинистов на Свердловской железной дороге (СвЖД), сообщила пресс-служба компании. Привлечение женщин к работе в составе локомотивных бригад пассажирских поездов стало возможно с 1 января 2021 года.

В частности, шесть девушек работают помощниками машинистов пригородных поездов в Свердловской области и Пермском крае, говорится в сообщении компании. Еще 15 человек работают на поездах дальнего следования по направлениям Екатеринбург — Дружинино, Екатеринбург — Тюмень, Пермь — Екатеринбург и Пермь — Балезино.

В обязанности помощника машиниста входит контроль работы локомотива и отслеживание показаний приборов, светофоров, сигнальных знаков и указателей безопасности.

Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов был объявлен Российскими железными дорогами (РЖД) в июне 2020 года. По результатам отбора были сформированы учебные группы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, с 1 января вступил в силу обновленный перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В новом списке только 100 пунктов вместо 400. Теперь женщины могут стать машинистом электропоезда, боцманом или матросом на судне, водителем большегрузов.

Как обновили список запрещенных для женщин профессий — читайте в публикации “Ъ” «Рабочим запретам ограничили список» .

Михаил Мананников