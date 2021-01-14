Турбаза «Южная» ждет обновления

Сегодня многие микрорайоны Сочи в каком-то смысле переживают «второе рождение». В них появляются новые социальные учреждения, облагораживается инфраструктура. При этом нередко реализуются подобные проекты при содействии и на средства бизнеса, ведь речь идет об огромных объемах инвестиций, найти которые в городском бюджете было бы непросто. А населению просто важно, чтобы поблизости появилась новая школа, детский сад или сделали хорошую дорогу.

Градостроительный совет выступил «за»

Недавно стало известно, что полное преображение ждет турбазу «Южная». А вместе с ней и микрорайон Хоста. В конце декабря 2020 года большинство членов градостроительного совета при главе Сочи поддержали проект комплексного развития территории улицы Володарского и бывшей туристической базы. Интерес к объекту проявила инвестиционно-строительная компания «Еврострой», планирующая превратить его в гостинично-апартаментный комплекс, а также построить в непосредственной близости школу и детский сад. То есть, с одной стороны город получает качественный инвестпроект, а с другой – социальные объекты, которых сегодня не хватает микрорайону.

Власти уже удостоверились в том, что в реализации проекта заинтересовано само местное население. Предшествовало этому появление в Сети петиции, авторы которой просили поддержать концепцию развития турбазы. «Благодаря этому у жителей СНТ «Южное» и расположенных рядом домов, большинство из которых – коренные сочинцы, впервые за последние десятилетия появился шанс улучшить качество жизни», - говорится в обращении на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На момент публикации материала этот документ подписало около тысячи человек.

Затем проект поддержало Городское собрание Сочи. При этом депутат горсобрания Сочи по округу №5 (Хостинский район) Владимир Елединов встретился с жителями и ознакомился с концепцией комплексного развития территории. По его словам, он убедился, что «жители за то, чтобы в этом микрорайоне происходили изменения к лучшему». Следующим шагом стало одобрение концепции градсоветом Сочи. 12 членов совета поддержали проект, трое выступили против, а один воздержался.

Расселение ветхого жилья и строительство детсада

На градостроительном совете эксперты рекомендовали компании «Еврострой» учесть ряд важных факторов и создать рабочую группу, которая будет следить за тем, чтобы проект гостинично-апартаментного комплекса органично вписался в существующую инфраструктуру микрорайона. В первую очередь было решено провести капитальный ремонт автодороги по ул. Володарского и начать строительство школы.

Что же представляет из себя сам проект, представленный инвестором? В соответствии с видом разрешенного использования земельного участка здесь планируется возвести гостинично-апартаментный комплекс с высотой зданий не более восьми этажей. Там же будет возведен детский сад на 110 мест и общеобразовательная школа на 800 мест в одну смену. Оба объекта после завершения строительства инвестор подарит городу. В данный момент он уже передал в муниципальную собственность два земельных участка общей площадью 4 тыс. кв. м для строительства школы. Также из земельного участка будет выделен проезд общего пользования для жителей СНТ «Южное».

Аварийную дорогу по ул. Володарского реконструируют: ее укрепят и расширят за счет территории инвестора, а также сделают тротуары. Помимо этого, инвестор за свой счет расселит аварийный барак, который сегодня находится на территории турбазы – людям предоставят новое жилье по всем нормам. Также в районе построят современные сети водоснабжения, канализования, электро- и газоснабжения. И это важнейшая причина, почему проект называют «комплексным» - ведь он подразумевает не просто строительство объектов, но и обновление всей инженерной инфраструктуры, а также обеспечение района социальными объектами.

На опасения некоторых членов градостроительного совета о том, что работы могут вызвать активизацию оползневых процессов, представитель застройщика пояснил, что соответствующие геологические изыскания в 2020 году были проведены, и результаты показали, что участок пригоден для строительства. Тем не менее, чтобы минимизировать риски, инвестор планирует построить на территории противооползневые сооружения и укрепить склоны.

Всего на развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур территории турбазы «Южная» с учетом прилегающих земель с жилой застройкой, планируется направить более 2 млрд руб.

Неблагополучная турбаза

Туристическая база «Южная» на протяжении многих лет считается «болевой точкой» Хостинского района. В данный момент она представляет из себя 9 га неохраняемой территории, на которой находятся разрушенные коттеджи и собираются «неблагополучные элементы». Местный парк зарос, а коммуникации пришли в негодность. Выше турбазы находится садовое товарищество «Южное», а также крупный жилмассив, для населения которого дорога через турбазу является основным путем в Хосту. Альтернативой является лишь узкая аварийная дорога, ездить по которой уже опасно: в 2006 году часть полотна там обвалилась и образовался обрыв. Поэтому капремонт дороги по ул. Володарского сейчас является крайне важным вопросом.

Тот факт, что в существующем виде турбазу и ее инфраструктуру оставлять нельзя, подчеркивался и на градостроительном совете. Но с одной оговоркой – ее преобразование должно быть устойчивым «не только на самом участке проектирования, но и во всей Хосте». В рабочую группу, которая будет следить за соответствием проекта интересам населения, вошли представители администрации, компании-застройщика, а также профильные специалисты в области градостроительства, архитектуры и городской среды, и транспорта. В частности, еще предстоит продумать моменты, связанные с пешеходно-транспортной доступностью и схемами движения, чтобы избежать пробок в будущем – когда новый гостиничный комплекс начнет принимать гостей.

Так что на практике реализация проекта стартует лишь после того, как будут проработаны все рекомендации экспертов, а также в полной мере учтены пожелания жителей Хостинского района.