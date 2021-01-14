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В Удмуртии реализуют 42 инвестпроекта на 4 млрд рублей

В 2021 году в Удмуртии завершат реализацию 42 инвестиционных проектов с вложением в экономику более 4 млрд руб. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Реализация указанных инвестпроектов позволит создать более 500 новых рабочих место. В целом по Удмуртии в готовности находятся 70 крупных инвестпроектов на 39 млрд руб.

Отметим, что господин Бречалов также рассказал президенту о ситуации с коронавирусом в регионе, о состоянии бизнеса и экономики, социальной сферы. Кроме того, он сообщил о росте госдолга республики из-за ситуации с коронавирусом.

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