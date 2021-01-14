АТОР: туроператоры отправили за рубеж на Новый год в пять раз меньше россиян

Выезд организованных российских туристов за рубеж в новогодние каникулы сократился в пять раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отдыхать за границу уехали более 60 тыс. россиян. В основном туроператоры отправляли россиян в Турцию, ОАЭ, Занзибар, на Мальдивы и на Кубу. Число самостоятельных поездок сократилось в семь раз.

«По подсчетам аналитической службы АТОР, организовать через туроператоров свой отдых за рубежом на Новый год и новогодние каникулы удалось свыше 60 тыс. российских граждан. В прошлом году в этот период туроператоры отправили за рубеж по меньшей мере в пять раз больше туристов»,— сообщается на сайте АТОР. При этом популярного ранее горнолыжного сегмента в зарубежных новогодних турах практически не стало.

Наиболее популярными направлениями на Новый год стали:

Турция (более 21 тыс. организованных туристов из России и около 5 тыс. самостоятельных);

Танзания (всего около 11 тыс. туристов);

ОАЭ (12,5 тыс. российских туристов, из них 9 тыс.— по линии туроператоров);

Мальдивы (9 тыс. россиян, из них 8 тыс.— по линии туроператоров);

Куба (по линии туроператоров более 3 тыс. туристов из России).

По данным АТОР, продажи новогодних туров на Мальдивы выросли на 65%, на Занзибар — в 5,5 раза, при этом продажи туров в Турцию упали на 25%, в ОАЭ и на Кубу — 75–80%. Также россияне покупали туры в Египет, Абхазию, Сербию и Белоруссию. «В самостоятельном сегменте падение год к году еще глубже: оценочно здесь новогодних зарубежных поездок стало как минимум в семь раз меньше, чем на Новый год и каникулы в 2020 году»,— сообщила АТОР.

Путешествовали по стране в новогодние праздники около 10 млн россиян, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, загрузка загородных отелей в среднем по России составила 70–90%.