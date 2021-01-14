Саратовский облсуд выпустил из-под домашнего ареста прокурора Кировского района

Прокурор Кировского района Андрей Пригаров выпущен из-под домашнего ареста. Такое решение сегодня принял Саратовский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу его адвоката Андрея Морозова и апелляционное представление прокуратуры.

Первый настаивал, что у следствия не было достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку оно было возбуждено вдень написания заявления о преступлении, и за такой короткий срок, по мнению защиты, невозможно было проверить изложенные в заявлении факты. Прокуратура считает, что у коллеги имеются связи, которыми он может воспользоваться для воспрепятствования объективному расследованию и оказания давления на свидетелей.

Господин Пригаров подозревается в получении двух взяток – на сумму 15 млн и 18 млн руб. 31 декабря прошлого года ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Волжский районный суд учел положительные характеристики прокурора.

Апелляционная инстанция отмечает, что обвинение не смогло предоставить доказательств обоснованности подозрений Андрея Пригарова. Кроме того, подозреваемый является вдовцом, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, и «имеет устойчивые социальные связи». В связи с этим постановление об избрании меры пресечения было отменено, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонено.

Марина Ковалева