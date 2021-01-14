Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, почему автолюбители мечтают о машине черного цвета.

Любопытный опрос провели недавно коллеги с портала Auto.ru. Они спросили у своих пользователей, какого цвета должна была быть их машина мечты. Именно о каком цвете мечтают, а не какой покупают — это важно. Так вот, победил черный цвет.

Думаю, к эстетике это не имеет никакого отношения, это скорее мечта о власти и богатстве, что подтверждает и актуальное исследование автомобильной группы «Авилон». Черный стал самым популярным цветом автомобиля в 2020 году среди частных клиентов. Этот оттенок обогнал белый по сравнению со статистикой прошлого года. Черными оказались половина всех проданных Cadillac, четверть всех Audi, Jaguar, Land Rover и Volvo. Какого цвета по нашим улицам ездят Mercedes-Benz, говорить едва ли стоит. Причем черный цвет имеет не только служебный, но и частный транспорт.

Но в сегодняшнее странное время цвет автомобиля может зависеть не от эстетических предпочтений или желания продемонстрировать свой социальный статус. Американская компания Axalta, один из мировых лидеров по производству жидких и порошковых покрытий, в первые дни нового года отчиталась о создании нового автомобильного цвета — ElectroLight — это такой кислотный, зеленовато-желтый оттенок. Это, с одной стороны, не укладывается в мировые тренды спроса, где лидеры помимо черного — это белый и серебристый. Но не спешите с выводами. Цвет ElectroLight обладает отличными отражающими свойствами. И потому окрашенный в такой цвет автомобиль легко распознается лазерными системами обнаружения и определения дальности, а его многослойная структура и пигментный состав обеспечивают превосходную радиопрозрачность, что важно для правильной работы систем обнаружения и определения дальности с помощью радиоволн.

В конце концов, цвет своей машины мы видим лишь тогда, когда в нее садимся, или когда сочиняем объявление о продаже автомобиля. А вот попасть под беспилотники, которые со временем, как обещают, заполонят все наши дороги, разумеется, никому не хочется.