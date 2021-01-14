В Норильске дежурного ЕДДС отправили под домашний арест по делу о гибели людей из-за лавины

Сотрудника Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска, подозреваемого в халатности из-за гибели трех человек на горнолыжном курорте «Гора Отдельная», отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следователей, получив 30 декабря данные о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря до 11 января он не включил их в оперативную сводку управления ГО и ЧС города.

«В результате его халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и соответственно не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная"»,— отмечено в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель двух или более лиц (ч.3 ст 293 УК РФ).

Сход лавины произошел в ночь с 8 на 9 января. В МЧС получили информацию о сходе лавины в 0:30 по местному времени. Снегом засыпало четыре дома, в двух из них были люди. Позднее спасатели извлекли из под завалов тела троих погибших, еще один 14-летний подросток был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. По информации СК, один из домов, который был построен, не имел разрешительной документации.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «Делом занесло».

Даниил Тарабукин