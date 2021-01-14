Назначен новый директор ярославского департамента здравоохранения

Директором департамента здравоохранения и фармации правительства Ярославской области назначен директор ярославской областной клинической больницы Василий Тубашов, сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя регионального правительства, курирующий вопросы здравоохранения, Анатолий Гулин.

До того как стать директором областной больницы в 2018 году Василий Тубашов с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента здравоохранения и фармации. Он родился в 1977 году. В 2002 году Василий Тубашов закончил медуниверситет имени Н. И. Пирогова. Позднее защитил кандидатскую диссертацию. Работал врачом-хирургом, заместителем главврача в московской больнице.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что сегодня покинул должность прежний директор департамента здравоохранения и фармации правительства Ярославской области Руслан Саитгареев. В этой должности он работал с октября 2016 года.

Антон Антонов