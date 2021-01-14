«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин напишет песню о вакцинации от COVID-19

Лидер рок-группы «Урфин Джюс», «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин сделал прививку препаратом «Спутник V» и заявил, что напишет песню о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб Свердловской области.

«Волнения не было. Я подготовился, почитал в интернете, посмотрел отзывы. Цифра — 91% эффективности — конечно, поражает. Меня очень вдохновили руководители региона губернатор Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел Креков. Они тоже привились. Если высшее руководство делает такую вакцину себе, то уж дедушке уральского рока тоже нужно»,— сказал он.

Песня о вакцинации появится в ближайшее время. «По мнению музыканта, она сможет многих приободрить, а позитивный настрой — отличный способ борьбы с любой болезнью», — пишет оперштаб.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. В начале недели в регион поступили более 6,7 тыс. доз вакцины от COVID-19. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». Сегодня фонд «Петербургская политика» включил Свердловскую область в список регионов с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19.

На 14 января в Свердловской области выявлено 64 018 случаев инфицирования коронавирусом. Более 56 тыс. человек выздоровели, 1743 пациента скончались.

Михаил Мананников