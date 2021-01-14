В Крыму продлили запрет на корпоративы и гуляния

Власти Крыма продлили запрет на корпоративы, развлекательные мероприятия и другие массовые гуляния до февраля. Соответствующие поправки внес в указ о введении в республике режима повышенной готовности глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 20 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения»,— сказано в документе.

Также до февраля запрещены культурно-массовые мероприятия в торговых центрах, спортивных комплексах, на городских площадях и полноценная работа кинотеатров и театров.

В то же время власти республики сняли запрет на работу заведений общепита ночью и фудкортов в торговых центрах.

Напомним, в Крыму и Севастополе ограничения ввели из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе в конце 2020 года. Власти Севастополя ранее также продлили их до февраля.

По данным оперативного штаба, в Крыму вновь был побит суточный рекорд по коронавирусу. За минувшие сутки COVID-19 в регионе подтвердили у 365 человек, с начала пандемии — у 28 545 граждан. За все это время скончались 622 пациента.

Александр Дремлюгин, Симферополь