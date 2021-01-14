Новосибирский областной онкодиспансер может быть построен в рамках концессионного соглашения

Онкологический диспансер в Новосибирской области планируется внести в перечень концессионных объектов, сообщил на заседании комитета заксобрания по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения министр экономразвития Лев Решетнников.

«Ждем со стороны частного партнера инвестиционные предложения. На сегодня минздравом совместно со специалистами Новосибирского онкодиспансера полностью отработано медико-техническое задание, которое вберет в себя все современные тренды, которые есть в онкологии»,— сказал на заседании министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Также в перечень на 2021 год включены восемь спортивных объектов, среди них, в то числе, региональный центр по сноуборду и физкультурно-оздоровительные комплексы в Новосибирске и Черепаново 3 200 кв. м и 3 173,63 кв. м соответственно.

Планируется строительство семи объектов размещения ТКО.

Областной онкодиспансер планируют построить в 2024 году. Его разместят на территории городской клинической больницы № 25. Изначально медучреждение планировали построить в 2014-2015 годах. Строительство оценивалось в 5-6 млрд руб.

Юлия Сасевич