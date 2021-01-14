14 января, четверг
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ЦБ неочевидна целесообразность снижения ключевой ставки

Для Центробанка на текущий момент менее очевидна целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, чем была летом, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Гайдаровского форума. Отметим, что первое в 2021 году заседание совета директоров ЦБ пройдет 12 февраля.

«В целом мы исходим из того, что ценовая динамика последних месяцев показывает, что целесообразность (снижения.— “Ъ”) — она менее очевидна, чем это было летом»,— сказал господин Заботкин (цитата по ТАСС).

Ранее, 14 января, аналитики швейцарского банка Credit Suisse предположили, что в 2021 году Банк России не будет продолжать смягчать денежно-кредитную политику и сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% до 2022 года.

В декабре совет директоров Банка России сохранил ставку до следующего заседания на уровне 4,25%. ЦБ прогнозировал, что в начале 2021 года инфляция останется повышенной, на уровне 5% год к году. Также регулятор сообщил, что ожидает в 2021 году пониженную инфляцию, но не уверен, сохранится ли вообще «окно» для снижения ключевой ставки.

Подробности — в материале “Ъ” «В новый год без ипподрома».

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