ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против РФ по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес промежуточное решение по межгосударственной жалобе «Украина против России (Крым)». Предметом спора стали события 2014–2015 годов на полуострове. Саму жалобу суд признал частично приемлемой, окончательное решение по ней будет принято позже.

«Во-первых, ЕСПЧ определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая картина нарушений прав человека Россией в Крыму в соответствующий период, а именно с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, допустимой. Суд постановил, что в данном деле он не был призван решать, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права»,— говорится в постановлении суда.

Суд признал обоснованными такие обвинения Киева, как незаконное навязывание российского гражданства жителям Крыма, произвольные рейды в частные дома, экспроприация имущества без компенсации, а также подавление нероссийских СМИ и украинского языка в школах.

Как уточнили в Минюсте РФ, ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности некоторых обвинений, выдвинутых Киевом против Москвы. Недоказанными обвинениями, по мнению ЕСПЧ, являются информация о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, о безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, а также об отказах в регистрации религиозных организаций.

Украина подала первую жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года. В мае 2018 года палата ЕСПЧ, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты. В феврале 2019 года Большая палата отложила слушания по делу на неопределенный срок.

О рассмотрении конфликта в ЕСПЧ — в материале “Ъ” «Спор Украины с Россией отложен на неопределенный срок».