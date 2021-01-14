Украина остается главным торговым партнером Крыма

Украина стала крупнейшим партнером Крыма по экспорту в 2020 году, сообщили “Ъ” в министерстве экономического развития республики. По итогам прошлого года, уточнили в министерстве, доля экспорта Крыма на Украину достигла 43%. В Белоруссию — 20,7%, Китай — 13,2%, Индию — 10%.

Наиболее востребованы крымские продовольственные товары и сырье для их производства, машиностроительная продукция и продукция химотрасли. «В целом экспорт республики за неполный 2020 год составил около $26,2 млн, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— добавили в министерстве.

По данным таможенной статистики за 2019 год, Крым экспортировал на Украину 50,3% товаров, в Белоруссию — 23%, Казахстан — 10,3%.

Ранее Госсовет Крыма принял трехлетний бюджет республики, расходы которого превышают доходы в 2021 году на 1,4 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь