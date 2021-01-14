Мишустин назвал приоритетами низкую инфляцию и бюджетную устойчивость

Макроэкономическими приоритетами правительства России в 2021 году будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца года, добавил он.

«В сфере макроэкономики нашими приоритетами по-прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости. Разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции. В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года»,— сказал господин Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

По мнению господина Мишустина, текущая ситуация в стране — «лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого экономического роста». Михаил Мишустин отметил, что правительство уделит особое внимание восстановлению экономики и доходов граждан.

Гайдаровский форум проходит сегодня, 14 января, в экспериментальном формате: большая часть его участников-выступающих будет присутствовать на нем очно, зрители же — онлайн. Основная тема форума — постпандемические экономика, политика, госуправление, образование, культура и наука.

Подробности — в материале “Ъ” «От цифрового рубля до постковидного помешательства».