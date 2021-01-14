Краснодарские абоненты Tele2 в новогодние праздники пользовались мобильным интернетом в 2 раза чаще Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2021 года клиенты оператора из Краснодарского края и Республики Адыгея скачали более 4 Пб интернет-трафика и совершили более 43 млн звонков.

В период новогодних праздников интернет-трафик в сети Tele2 в Краснодарском крае и Республике Адыгея составил более 4 петабайт, что в более чем два раза превышает показатели прошлого года. Регион попал в топ-10 наиболее активных по потреблению интернет-услуг и занял седьмое место. При этом с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года потребление мобильного интернета на курортах Красной Поляны увеличилось почти в 2,5 раза и превысило 33 Гб.

В целом по России в период с 1 по 8 января клиенты компании скачали более 126 Пб интернет-трафика, что на 38% больше год к году. В новогоднюю ночь интернет-трафик абонентов Tele2 вырос на 40% по сравнению с показателем прошлого года. С 18 часов 31 декабря 2020 года до 8 утра 1 января 2021 года клиенты оператора скачали 11 Пб данных (против 8 Пб в прошлом году).

В Краснодарском крае и Адыгее в период с 1 по 8 января 2021 года абоненты Tele2 совершили свыше 43 млн звонков, что на 3% больше, чем годом ранее. Продолжительность разговоров в сравнении с показателями 2020 года увеличилась на 10% и составила более 1,2 млн часов. В среднем один звонок продолжался более полутора минут.

Всего же абоненты Tele2 за праздники совершили более 1,8 млрд звонков общей продолжительностью 4,5 млрд минут. Чаще всего в эти дни звонили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Иркутска и Красноярска. Так же картина лидеров по числу звонков выглядела и в прошлом году. В рейтинге самых «разговорчивых» регионов места распределяются иначе. В топ-3 по длительности разговоров входят Москва, Челябинск и Иркутск. На 4-м и 5-м месте – Воронеж и Нижний Новгород, а вот Санкт-Петербург занимает шестую позицию. Самые «качающие» регионы новогодних праздников – Москва и Санкт-Петербург. Остальные места в пятерке лидеров достались Челябинску, Иркутску и Нижнему Новгороду (новичок новогоднего списка). Ростов-на-Дону оказался на шестом месте.