Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске увеличилось до 83

Более 100 человек с признаками пищевого отравления обратились к врачам в дагестанском Буйнакске. По последним данным мэрии, число госпитализированных выросло до 83, 69 из них — дети. Власти заявляли, что причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода.

Накануне минздрав республики сообщил о выписке из Буйнакской центральной городской больницы 12 детей, в четверг, по данным мэрии, эта цифра увеличилась до 16. «На амбулаторном этапе долечивания их состояние будут отслеживать участковые педиатры»,— уточнили в минздраве. Лечение завершили также десять взрослых пациентов с подобными симптомами.

В городе проводятся подворовые обходы. За сутки было осмотрено 359 человек, выявлено 10 детей с симптомами кишечной инфекции, 2 из них были госпитализированы.

Мэрия Буйнакска и руководство Роспотребнадзора обратились к населению с рекомендацией воздержаться от использования воды из городских сетей для приготовления пищи и в хозяйственно-бытовых целях.

«До выявления причин отравления большая просьба пользоваться только бутилированной водой»,— говорится в опубликованном сообщении. Мэрия пообещала организовать доставку воды водовозами по графику во все районы города.

С рекомендацией перед употреблением отстаивать воду и пить только кипяченую обратилась к горожанам и администрация Хасавюрта. «В связи с продолжающимся выпадением осадков наблюдается замутненность воды на водозаборе "Сулак",— сообщили в мэрии.— Отбираемая во внутренние городские сети вода проходит обработку хлорированием гипохлоритом натрия концентрацией согласно установленным нормам».

Юлия Рыбина, Махачкала