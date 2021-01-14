Белгородэнерго занял первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социально эффективности»

Фото: Белгородэнерго

Финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социально эффективности» названы в правительстве Белгородской области. В четырнадцати номинациях победителями и призерами стали 40 лучших предприятий и организаций региона. «Россети Центр Белгородэнерго» занял первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».



Сегодня в Белгородэнерго трудится порядка 3,8 тысяч человек. В филиале установлен тщательный контроль за соблюдением техники безопасности, большое внимание уделяется вопросам охраны труда, сохранения жизни и здоровья персонала. К числу приоритетных направлений комплексной защиты работников относятся приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, устойчивых к воздействию электрической дуги, регулярные проверки знаний в области охраны труда, оценка рабочих мест, разработка технологических карт и проектов безопасного производства работ, особенно там, где выполнение любых действий требует усиленного контроля и внимания.

К числу важных относятся Дни охраны труда, противоаварийные и противопожарные тренировки, в ходе которых энергетики практикуются в производстве оперативных переключений, подготовке рабочих мест, отрабатывают приемы оказания пострадавшему первой медицинской помощи. Все это позволяет добиться того уровня дисциплины, взаимного контроля и самоконтроля в работе, который исключит вероятность несчастного случая.

В период неблагополучной эпидемиологической обстановки филиал ввел дополнительные профилактические меры защиты от коронавирусной инфекции. Чтобы не допустить роста заболеваемости и обеспечить работоспособность и управляемость электросетевого комплекса, в Белгородэнерго усилен контроль за состоянием здоровья работников, остающихся на местах. Часть персонала переведена на удаленный режим работы. Для остальных организован смещенный график работы, входной контроль с проведением бесконтактного измерения температуры тела, предсменный и послесменный медосмотр, обязательная дезинфекция помещений. Четкое соблюдение режима противоэпидемических мероприятий и масштабное тестирование на коронавирусную инфекцию позволили не допустить вспышки заболеваемости.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Организатор — Министерство здравоохранения и социального развития РФ с участием федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и профсоюзов. Его цель – представить общественности опыт российских организаций, добившихся высокой эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях.