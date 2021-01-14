Задолженность свердловчан по ипотеке составила больше 283 млрд рублей

В декабре 2020 года задолженность жителей Свердловской области по ипотечным кредитам составила больше 283 млрд руб. Об этом рассказал начальник экономического управления Уральского главного управления Банка России Алексей Кориков.

По словам господина Корикова, рост по сравнению с 2019 годом составил 20%. Доля просроченных задолженностей составляет 0,8% от общей суммы.

По итогам 11 месяцев 2020 года выдано 52 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим годом прирост — 37% на общую сумму 118 млрд руб. – это на 50% больше чем в 2019 году. Алексей Кориков отметил, что ранее в регионе никогда такие объемы не выдавались.

Главная причина роста, как отметил Алексей Кориков, это снижение ставок. За год ключевая ставка снизилась на 2%. На 1 декабря средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 7,5%, год назад она составляла 9,2%.

Напомним, за год цены на первичном рынке жилья выросли на 14%, а на вторичном — на 9%.