Политологи оценили доступность вакцинации от COVID-19 в Челябинской области как низкую

Фонд «Петербургская политика» в рамках очередного рейтинга социально-политической устойчивости регионов провел исследование доступности вакцинации от коронавируса в субъектах РФ. Южный Урал отнесли к числу 11 регионов с низкой доступностью прививок. В соседней Курганской области, по мнению авторов исследования, дела обстоят лучше, в ней доступность оценена как средняя, а в Свердловской области ситуация еще более сложная (категория ограниченной доступности).

Напомним, президент Владимир Путин поручил с 18 января начать в России массовую вакцинацию. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что этот процесс стартует в назначенный срок.