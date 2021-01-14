У самолета АК «Ямал», совершившего аварийную посадку в Пулково, отказал пилотажно-навигационный комплекс

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Москвы в Салехард, совершившил аварийную посадку в петербургском аэропорту из-за отказала пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в аварийный режим DIRECT LOW. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из-за погодных условий в Домодедово борт ушел на запасной аэродром в Пулково, где были обеспечены «заход и посадка при визуальных метеоусловиях». Посадка прошла благополучно.

Как заявил генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк, о причинах отказа пилотажно-авиационных приборов на настоящий момент неизвестно.