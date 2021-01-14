В Пулково аварийную посадку совершил самолет Москва — Салехард

В петербургском аэропорту Пулково утром 14 января совершил аварийную посадку пассажирский самолет Москва – Салехард авиакомпании «Ямал». На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа.

Посадка в 6:59 прошла благополучно.

Петербурская транспортная прокуратура проводит проверку ситуации. По предварительным данным, причиной аварийной посадки А320 стала техническая неисправность, о которой сообщил экипаж воздушного судна. Пассажиров доставят в Салехард резервным боротом. «Ситуация на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры»,— заявили в пресс-службе ведомства.