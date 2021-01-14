ФК «Краснодар» досрочно расторг контракт с вратарем Андреем Синицыным

ФК «Краснодар» по взаимному согласию расторг контракт с голкипером Андреем Синицыным. Изначально договор был рассчитан до конца сезона 2020/21, сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Синицын играл за «Краснодар» с 2012 года, за это время он провел 103 матча (это наивысший показатель для клуба), в 33 из которых противники не забили в ворота команды ни одного гола. Руководство ФК поблагодарило игрока и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее другой вратарь команды, Матвей Сафонов, вошел в пятерку самых дорогих игроков РПЛ, его трансфертная стоимость достигает 15 млн евро. В топ-25 по стоимости также вошли еще 4 игрока из «Краснодара»: Реми Кабелла (11 млн евро), Вандерсон, Тонни Вильена, Виктор Классон. Последний, по данным СМИ, также отказался продлевать контракт с клубом.

Виктория Колганова