Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов вошел в пятерку самых дорогих футболистов РПЛ

Трансфертная стоимость Матвея Сафонова из футбольного клуба «Краснодар» достигает 15 млн евро, по этому показателю он занимает пятую строчку в рейтинге Крупнейших трансфертных стоимостей премьер-лиги, составленном порталом Transfermarkt, сообщает «Кубань 24».

На первом месте располагается хорват Никола Влашич из ЦСКА — 30 млн евро. Второе место за правым вингером Малкомом из «Зенита» — 24 млн евро, третий - Сардар Азмун также из «Зенита» - 23 млн евро, четвертый по стоимости Марио Фернандес (ЦСКА) - 18 млн евро.

Также в топ-25 по трансфертной стоимости попали игроки ФК «Краснодар» Реми Кабелла (11 млн евро), левый вингер Виктор Классон (11 млн евро), правый вингер Вандерсон (11 млн евро) и полузащитник Тонни Вильена (10 млн евро).

Андрей Ульченко