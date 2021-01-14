Жительницу Татарстана арестовали по делу об обморожении детей

Алексеевский райсуд Татарстана отправил под стражу 22-летнюю местную жительницу, чьи дети получили обморожение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 13 января. Следствие считает, что обвиняемая после распития спиртного с сожителем своей матери ушла в неотапливаемый сарай со своими детьми полутора и четырех лет. Температура воздуха в тот момент составляла порядка 30 градусов мороза. Вскоре старший ребенок замерз, и обвиняемая вернулась с ним в дом, оставив младшую дочь в сарае. Лишь на утро ее обнаружила мать фигурантки. Обоих детей увезли в ДРКБ. Младший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Обвиняемая заключена под стражу до 13 марта. Ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). «В судебном заседании обвиняемая расплакалась и пояснила, что не хотела убивать ребенка, признает вину в части оставления в опасности. В содеянном раскаивается», — отметили в прокуратуре.

"Ъ-Казань"