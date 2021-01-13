СКР возбудил уголовное дело после обморожения детей в Татарстане По подозрению в совершении преступления задержана 22-летняя местная жительница

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту обморожения двух детей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 13 января в Алексеевском районе республики. По данным следствия, 22-летняя местная жительница после распития алкоголя с сожителем матери детей ушла в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей полутора и четырех лет. Температура воздуха в это время составляла около 30 градусов мороза.

Через некоторое время, как уточнили в ведомстве, старший ребенок замерз, после чего подозреваемая вернулась с ним в дом, а младшая девочка осталась в сарае, и лишь утром ее обнаружила мать, пришедшая с работы.

Обоих детей госпитализировали в ДРКБ. Старший находится в стабильном состоянии, а полуторагодовалая девочка — в тяжелом. Оба ребенка находятся под контролем врачей.

Подозреваемая задержана. Уголовное дело против нее открыто по статье «Покушение на убийство малолетнего» (ч. 3 ст. 30 п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"Ъ-Казань"