Власти Новокузнецка опровергли слухи о принудительной вакцинации от коронавируса

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов опроверг сообщения о принудительной вакцинации от коронавируса жителей региона. Ранее местные СМИ сообщали, что руководство ТРЦ «Сити Молл» якобы заставляло прививаться сотрудников и арендаторов. Последних в случае отказа просили освободить помещения. Тогда “Ъ-Сибирь” в ТРЦ уточнили, что собирают только списки желающих поставить вакцину.

«Когда кто-то начинает провокационно говорить, что мы кого-то заставляем: мы не заставляем, а рекомендуем это сделать»,— сказал мэр в эфире программы «Утро с мэром» на телеканале Ново-ТВ.

Позже заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина сообщила об информационной войне против вакцинации от коронавируса. Во время брифинга она опровергла слухи о том, что руководители медучреждений региона получили план по вакцинации, который обязаны выполнить в срок. А если не успевают, то им приходится утилизировать вакцины, либо ставить прививки фиктивным пациентам. «Это действительно слухи. Причем это информационная война против вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Руководителям медорганизаций поручено усилить разъяснительную работу с населением»,— сказала замминистра.

Артем Шпек