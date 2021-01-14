«Россия — не та страна, которую можно поставить в угол»

Джо Байден не так уж плох для России — так считают в Bank of America. Эксперты не исключают, что внешняя политика новой администрации в отношении Москвы будет более предсказуемой и гибкой. Для Кремля подобное развитие событие выгодно, поскольку ведет к снижению геополитических рисков. Ранее избранный президент США объявил о создании специального «российского» департамента при Совете безопасности. Его возглавит бывший аналитик ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также не исключает позитивных изменений в двусторонних отношениях.

От хаоса к стабильности. Что было при Дональде Трампе? На него давили политические противники, называли другом Владимира Путина и даже слугой, а он в ответ доказывал, что он на самом деле самый что ни на есть антироссийский президент. Это, конечно, звучит слишком упрощенно, были и личные встречи, и переговоры, но все это закончилось ничем. Четкой стратегии, как вести себя с Москвой, у Трампа не было. Он надеялся поладить с коллегой. И Путин надеялся. Но отношения России и США стали намного хуже, чем при демократе Бараке Обаме.

Есть один характерный пример — полное отстранение США от украинской проблемы. А ведь, помнится, говорили, что Трамп преподнесет российскому коллеге Украину на блюде. Не случилось. Более того, ситуация находится почти что в беспросветном тупике. А между тем во времена Обамы была Виктория Нуланд, которая вместе с госсекретарем Джоном Керри гуляла по Арбату, и борщ они ели, и пельмени. Трудно сейчас такое представить. Кроме всех этих умильных сцен они еще готовили предметные предложения России, вели долгие переговоры, которые в итоге провалились. Но это в любом случае лучше, чем сегодняшние реалии.

И вот у российского направления появляется персональный куратор. При Совете безопасности воссоздается специальный департамент по России и Центральной Азии. Возглавит его бывший офицер разведки Андреа Кендалл-Тейлор. То, что она работала в ЦРУ, отнюдь не означает немедленную высадку «морских котиков» в Калининграде или на восточных рубежах — это страшилка для российских федеральных каналов. Они же сообщают о злом Байдене, который обязательно введет санкции. Смысл политики демократов — воспитание или перевоспитание. Сложно сказать, насколько это применимо в отношении нынешней России. Очень может быть, что в вашингтонском обкоме решат, что партнер полностью безнадежен. Тем не менее, не может так быть, что будет только кнут. Должен быть и пряник — план, предложения, способ улучшить отношения.

Другое дело, что с высокой долей вероятности все это окажется для Кремля неприемлемым. Но точки сближения все равно остаются — это в первую очередь глобальная безопасность — договор по СНВ. Собственно, и по Украине нужно двигаться вперед, по крайней мере, попытаться. А дальше все просто: если Россия продолжить хулиганить и даже не попытается стать хорошей, тогда госпожа Кендал-Тейлор подготовит другой план, последовательного давления. Но и это тоже по-своему неплохо. Потому что хотя бы знаешь, чего ждать, можно как-то подготовиться.

В общем и целом Россия — не та страна, которую можно поставить в угол или оставить после уроков. Впрочем, похоже, Америке сейчас не до восточного партнера. Для демократов главное — поквитаться с Трампом. Все остальные проблемы отошли на второй план. И, видимо, пока они его окончательно не добьют, прогресса не будет ни по одному направлению. И это, как видно, дело не одного дня. Так что остается надеяться, что победит здравый смысл, как на Западе, так и на Востоке.