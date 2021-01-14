Власти США потребовали отозвать 158 тыс. электромобилей Tesla из-за дефектов

Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США потребовало от компании Tesla отозвать 158 тыс. электромобилей из-за потенциально опасных дефектов, передает Reuters со ссылкой на письмо регулятора. По информации агентства, речь идет о моделях Model S и Model X.

Проблемы были выявлены в работе главного блока управления MCU (Media Control Unit), в частности его дисплея. Из-за этой неполадки может быть потеряно изображение с камеры заднего вида во время движения задним ходом. В самой компании пока не комментировали требование американского регулятора.

Коммерческие поставки Tesla Model S начались в 2012 году, поставки Tesla Model X — в 2015-м. Tesla Model X разрабатывается на базе платформы Tesla Model S и собирается на основном заводе компании в Калифорнии. Цены на Tesla Model X начинаются от $132 тыс., на Tesla Model S — от $80 тыс. В 2020 году Tesla в целом поставила на рынок рекордные 500 тыс. машин, из них 75 тыс. Model S и Model X.