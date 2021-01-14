«Роснефть» передала «ННК-Холдинг» крупные добывающие активы в ХМАО

«ННК-Холдинг» (принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) получила от «Роснефти» долю 93,89% в крупном нефтедобывающем активе «Варьеганнефтегаз» и подконтрольном ему ООО «Северо-Варьеганское», а также АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (ННП) в Ханты-Мансийске, пишет “Ъ”. Данная сделка предусмотрена договоренностью, в рамках которой «Роснефть» получила от ННК Пайяхское месторождение. В результате сделки годовая добыча ННК может вырасти в шесть раз, до 12 млн тонн.

Кроме того, ННК получила от «Роснефти» ООО «Усинск-Снабсервис» и ООО «Сахалин-Склад». А в декабре 2020 года «ННК-Ойл» получила по 9% в дочерних предприятиях «Роснефти» «РН-Сахалинморнефтегаз» и «РН-Северная нефть».

«Варьеганнефтегаз» — крупнейший по добыче актив «Роснефти», доказанные запасы которого составляют 795 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча нефти «Варьеганнефтегаза», согласно отчету «Роснефти», в 2019 году составила 6,3 млн тонн, в 2020 году — около 6 млн тонн. ННП, по данным ЦДУ ТЭК, в прошлом году произвело 3,7 млн тонн нефти.