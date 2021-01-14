Власти Приморья обратились в прокуратуру из-за задержек в восстановлении интернета

Министерство цифрового развития и связи Приморского края обратилось в краевую прокуратуру с инициативой проверить, не нарушают ли права потребителей провайдеры, которые затягивают сроки подключения жителей региона к проводному интернету и кабельному телевидению, сообщила пресс-служба правительства региона.

В ночь на 19 ноября прошлого года в Приморье прошел ледяной дождь. Это привело к обрывам линий электропередачи и остановке насосных станций, обеспечивающих теплоснабжение. Без энергоснабжения в 73 населенных пунктах остались около 180 тыс. человек, без тепла — 48 тыс. человек, без водоснабжения — 71 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Артеме и Владивостоке. Власти региона оценили ущерб от стихии более чем в 1 млрд руб.

Правительство края заявило, что восстановительные работы на кабельных сетях интернет-провайдеров, поврежденных в результате ледяного дождя, планируется завершить до 25 декабря. По состоянию на 8 декабря, 552 из 600 базовых станций сотовых операторов, пострадавших во время стихии, заявил глава Минцифры региона Константина Волошина. «Также из-за стихии оказалось уничтожено 60% линейно-кабельных сооружений связи во Владивостоке и Артеме. В краевой столице восстановлено примерно 80–85% из них, в Артеме эта цифра достигает 90%. Крайний срок завершения работ — 20–25 декабря»,— цитировала господина Волошина пресс-служба правительства.

Однако сегодня власти региона констатировали, что «часть граждан не получают услуги связи почти два месяца». «Минцифры Приморья с первых дней оказывало провайдерам всестороннюю поддержку — решало административные вопросы, привлекало спасателей для работ на опасных участках, помогало доставить технику на изолированные территории. Во многих случаях нам совместно удавалось решать поставленную задачу и возвращать интернет в дома граждан, однако часть операторов не смогли выполнить свои обещания. За истекший период восстановительные работы компаниями связи не завершены, что, по мнению министерства, нарушает права граждан и действующее законодательство в сфере связи», – говорится в сообщении правительства Приморья.

По сообщению провайдера «АльянсТелеком», по состоянию на 31 декабря, во Владивостоке был восстановлен «интернет на всех адресах в городе и кабельное ТВ в 97% домов». А исполнительный директор провайдера «Подряд» Александр Кашевский признал, что «вернуть телевидение в часть квартир и услуги в некоторые частные дома до праздников мы не успели».

Алексей Чернышев, Владивосток