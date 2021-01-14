Служба безопасности арестованного финдиректора Huawei заявила об угрозах убийством

Финансовому директору Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованной два года назад в Канаде, поступают угрозы убийством, заявил главный операционный директор охранной фирмы Lions Gate Risk Management Дуг Мейнард во время заседания Верховного суда Британской Колумбии в Канаде. Господа Ваньчжоу и ее представители выступают за смягчение условий содержания под домашним арестом — в частности, за снятие постоянной охраны.

Госпожа Мэн получила «пять или шесть» бумажных писем с июня по июль 2020 года, сказал господин Мейнард во время заседания (цитата по Reuters). В некоторых конвертах, по утверждению представителей фирмы, были пули. Господин Мейнард сказал, что отдел полиции в Ванкувере участвует в изучении улик.

Мэн Ваньчжоу арестовали в Ванкувере 1 декабря 2018 года по запросу США, подозревающих топ-менеджера в нарушении американских санкций против Ирана. В мае 2020 года суд в Канаде постановил, что ее действия могут классифицироваться как преступление на территории страны. Китай называет дело топ-менеджера Huawei попыткой политического давления.

О том, что стоит за арестом топ-менеджера Huawei в Канаде, читайте в материале “Ъ” «Спасти финдиректора».