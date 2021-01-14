Частные инвесторы предпочли облигации

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн человек и достигло 8,8 млн человек. При этом активность частных инвесторов на протяжении года уверенно росла — в декабре сделки на бирже совершали 1,4 млн человек, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году составила 40,6%, в объеме торгов облигациями — 13%, на спот-рынке валюты — 12,3%, на срочном рынке — 42%. Суммарные вложения частных инвесторов в акции составили 301 млрд руб., в облигации — 617 млрд руб. (из которых 88,5% пришлось на корпоративные бонды). По итогам года самыми популярными в агрегированном портфеле частного инвестора стали акции «Газпрома» (23,1%), ЛУКОЙЛа (11,8%), «Норильского никеля» (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,5% и 8% соответственно).

Отдел финансов