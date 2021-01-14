Просветителей просветят на связь с Вашингтоном

Сенатор Андрей Климов дал резкую отповедь российскому научному сообществу, которое раскритиковало его законопроект о регламентировании просветительской деятельности. В беседе с “Ъ” господин Климов заявил, что запрещенный ИГИЛ и другие подобные организации «тоже считают, что занимаются просвещением». На претензии к размытым формулировкам законопроекта сенатор откровенно ответил, что с опасной, по его мнению, деятельностью пока не удается бороться «прямыми четкими, прозрачными способами». Граждан, недовольных его инициативой, господин Климов фактически обвинил в несознательном пособничестве зарубежным силам. Между тем вчера президиум РАН единогласно выступил против проекта: ученые заявили, что принятие документа «приведет к отставанию нашей страны в критически важных областях науки и технологий».

Законодатели обратили внимание на бесконтрольное, по их мнению, распространение научных знаний в ноябре 2019 года. Тогда группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андреем Климовым и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект о просветительской деятельности. Авторы документа предложили наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделить сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями. По мнению господ Климова и Пискарева, отсутствие такого регулирования «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

Инициатива сразу же вызвала критику научного и просветительского сообщества. Участники нулевых чтений законопроекта в Общественной палате высказались резко против изменений. Они заявили, что в проекте крайне размыто определение «просветительской деятельности» и под нее подпадают любые сайты, YouTube-каналы, подкасты и лекции в школах. Тем не менее 23 декабря Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Второе чтение пройдет в феврале, правки в документ можно внести до 21 января. Астрофизик, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов подготовил петицию, где подчеркивается, что «многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения». За неделю петицию подписали более 20 тыс. человек.

Вчера сенатор Андрей Климов сообщил “Ъ”, что следит за реакцией ученых, но не все их претензии считает справедливыми. «Научное сообщество — штука очень широкая. Я тоже, в общем, доктор наук,— напомнил он.— Концепция на самом деле очень простая — ввести определение просветительской деятельности. И дать возможность правительству ее регулировать. Каким будет это регулирование — это отдельная большая тема,— сказал господин Климов.— Есть запрещенная в России организация ИГИЛ, есть много структур, которые ведут деятельность в похожем формате, но не внесены в список запрещенных. Они тоже считают, что занимаются просвещением, и мы не можем это останавливать прямыми четкими, прозрачными способами. Это не про университетских профессоров, это про жизнь нашу реальную». Сенатор также добавил, что, по имеющейся у него информации, негативная реакция на инициативу «нагоняется точно не из России». «Мы хорошо знаем, когда и откуда сигналы пошли и по каким линиям,— многозначительно заявил господин Климов.— Это точно не школьный учитель и не доцент из уральского какого-нибудь университета. Совершенно другие люди этим занимаются». “Ъ” попросил сенатора раскрыть подробности этой информации, и оказалось, что еще до внесения законопроекта в Госдуму «в Вашингтоне» было принято решение «торпедировать максимально эти предложения». По его словам, силы из-за рубежа «взбаламутили» людей, которые «не вчитались» в то, что написано в законе. Впрочем, он допустил, что «целый ряд предложений, которые не изменяют концепцию закона, вполне можно принять».

Среди тех, кто, по мнению сенатора Климова, «взбаламучен» из Вашингтона, оказался президиум Российской академии наук в полном составе. Вчера академики официально попросили Госдуму отклонить законопроект, который «не вводит никаких новых законодательных норм, направленных на поддержку очень важной для страны деятельности» и «носит чисто ограничительный характер». Ученые предупредили депутатов, что инициатива господина Климова «ставит под угрозу выполнение национальных проектов "Наука" и "Образование"», а также «приведет к отставанию нашей страны в критически важных областях науки и технологий». Ранее вице-президент РАН Алексей Хохлов подписал петицию против законопроекта и демонстративно дал на нее ссылку в соцсетях; он также напомнил строчку из Грибоедова «фельдфебеля в Вольтеры дам».

Отметим, что в профильном комитете Госдумы нет единого мнения по поводу законопроекта. Председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов (фракция «Единая России») поддержал инициативу, а вот депутат от КПРФ Олег Смолин выступил против: «Если наши коллеги хотят ограничивать иностранное влияние, пусть так и назовут закон. Просветительская деятельность здесь ни к чему. Если принимать закон о просветительской деятельности, то только о ее поддержке».

О том, что в России нужен отдельный закон о поддержке просветительской деятельности, говорит и заведующий лабораторией образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич. «У нас нет водораздела между формальным образованием и неформальным, поэтому большое число просветительских организаций часто привлекается к ответственности за якобы осуществление образовательной деятельности без лицензии,— рассказал он.— Кроме того, во всем мире действуют льготы и преференции, установленные законодательно, меры поддержки просветительских организаций. А у нас почему-то начали с ограничений». Если законопроект примут, считает юрист, под его действие попадут не только ученые-просветители, но вузы и школы, которые сотрудничают с зарубежными учебными заведениями. «Это продолжение пакета законов об иностранных агентах. Возмутительно, что эти нормы находят отражение в законе об образовании»,— добавил он.

«Законопроект очень неконкретный и отдает всю инициативу министерствам. Дальше все будет регулироваться подзаконными актами — как они хотят, так и будут делать. Мы, популяризаторы науки, боимся, что таким образом они хотят убрать инакомыслие, независимую от министерств оценку»,— сказал “Ъ” популяризатор космонавтики Александр Хохлов. По его словам, сегодня в России мало специалистов, которые «грамотно» могли бы рассказать о космонавтике. Случилось это именно потому, считает господин Хохлов, что люди, которые работают в Роскосмосе, уже находятся под ограничениями: «Их нужно вызывать официальными письмами, они должны согласовывать выступления на фестивалях, в школах, в университетах с руководством, записывать лекцию на диктофон, чтобы сдать в специальный отдел, который проверит, не сказали ли они что-то лишнее. Это то, что может случиться и с независимыми экспертами после принятия поправок. Фактически это цензура».

Против законопроекта выступил также биоинформатик Михаил Гельфанд. Он считает документ настолько «плохо написанным», что его последовательное применение невозможно, а избирательное ставит под угрозу наказания любого занимающегося просветительской деятельностью. Господин Гельфанд надеется, что «жесткая и консолидированная» реакция профессионального сообщества повлияет на решение депутатов. «Кроме того, такого сорта публичные процессы помогают сохранить чувство собственного достоинства. Даже если закон примут, хотя бы не будет ощущения, что ты позволил с собой сделать все, что угодно, без сопротивления»,— заключил он.

Отметим — автор нашумевшей петиции Сергей Попов выразил сожаление, что количество подписей под ней значительно меньше, чем число просмотров научно-популярных лекций на Youtube. В беседе с “Ъ” он признал, что от «людей, которые с интересом смотрят, задают вопросы, не всегда удается добиться простого действия, когда помощь нужна популяризаторскому движению».

Наталья Костарнова, Александр Черных