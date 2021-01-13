Владелец российского судна объяснил высадку солдат НАТО на борт

Группа военно-морских сил Греции (входит в НАТО) высадилась на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море, чтобы досмотреть в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию, сообщил владелец судна компания «НБ Шиппинг Компани».

Греческий военный корабль связался по радио с «Адлером» 3 января с просьбой предоставить информацию о грузе и порте назначения. После этого судно предупредили, что оно находится в районе, контролируемом НАТО, и его нужно досмотреть. Владелец «Адлера» разрешил проверку.

«С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции... После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещенных грузов не установлено»,— сообщила «НБ Шиппинг Компани» РБК. После осмотра военные НАТО покинули борт, а судно продолжило плавание. Компания уточнила, что греческие военные действовали корректно, в рамках международного права.