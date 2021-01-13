На службе жителям и в помощь власти Губернатор края Вениамин Кондратьев поздравил представителей кубанских СМИ с Днем российской печати и обсудил с ними развитие отрасли

Перед встречей с журналистами Вениамин Кондратьев посетил выставку к столетию районных и городских газет Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На встрече с главой региона присутствовали сотрудники районных, городских, краевых и федеральных средств массовой информации. В их лице Вениамин Кондратьев поздравил всех журналистов с профессиональным праздником. По его словам, в период распространения коронавируса работа журналистов стала особенно важной.

«Я благодарен каждому из вас за профессионализм, объективность и верность принципам профессии. Общество и журналистика неразрывны, и в прошлом году эта связь была особенно тесной. В пандемию ответственность за каждое слово необычайно высока. Журналисты вместе с врачами встали на защиту здоровья людей. На страницах своих изданий, в сюжетах боролись и продолжаете бороться с теми, кто отрицает вирус, рассказываете, что это не фейк, а реальная угроза жизни. Призываете носить маски, соблюдать социальную дистанцию»,— сказал губернатор.

Представители СМИ обсудили с главой региона финансирование отрасли, новые способы распространения печатных средств массовой информации, варианты поддержки молодых и уже опытных журналистов. Также Вениамин Кондратьев вручил награды работникам отрасли.

За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» награждена общественная организация «Союз журналистов Краснодарского края». Медаль получила председатель союза Диана Горбань.

За активное участие в подготовке и проведении Общероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе» знак отличия «За благодеяние» из рук Вениамина Кондратьева получила руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук. Еще пять журналистов удостоены почетными грамотами администрации Краснодарского края и благодарностью губернатора.

«В пандемию ответственность за каждое слово необычайно высока. Журналисты, борясь с фейками о коронавирусе, вместе с врачами встали на защиту здоровья людей»

Внимание — районкам

Перед встречей Вениамин Кондратьев посетил выставку к столетию районных и городских газет Кубани, которая разместилась в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко. В 2020 году юбилей отпраздновали четыре редакции газет: геленджикского «Прибоя», «Новороссийского рабочего», «Зари Кубани» Славянского района, «Туапсинских вестей».

Вениамин Кондратьев особо отметил значимость районных газет. Сегодня они выходят в 42 муниципалитетах. Несмотря на снижение тиражей печатных изданий в целом по стране, отдельным редакциям на Кубани удалось увеличить количество подписчиков. Прежде всего это издания Геленджика, Абинского и Отрадненского районов.

«У каждого города, района и его газеты есть своя грань, свои особенности. Но ваша общая задача, наша с вами задача — делать так, чтобы жизнь людей становилась более комфортной. Не замалчивать проблемы, обращать на них внимание власти. Хочу поблагодарить вас как четвертую власть за эту совместную работу, честную и прозрачную работу»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, изданий, которые пользуются доверием людей, единицы. Преимущество районных газет в том, что они завоевывали это доверие десятилетиями. «Нам важно их сохранить. Через такую газету легче донести информацию до каждого жителя хутора и станицы»,— отметил Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день в Краснодарском крае зарегистрировано 465 СМИ, в том числе 179 газет, 39 телеканалов и 168 радиоканалов.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края