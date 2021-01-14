Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии
Перенесенный матч 1-го тура. «Бернли»—«Манчестер Юнайтед» 0:1 (Погба, 71). Положение команд. 1. «Манчестер Юнайтед» — 36 очков (после 17 матчей). 2. «Ливерпуль» — 33 (17). 3. «Лестер» — 32 (17). 4. «Эвертон» — 32 (17). 5. «Тоттенхем» — 29 (16). 6. «Манчестер Сити» — 29 (15).
Чемпионат Испании
Перенесенный матч 1-го тура. «Атлетико»—«Севилья» 2:0 (Корреа, 17; Сауль, 76). Положение команд. 1. «Атлетико» — 41 очко (после 16 матчей). 2. «Реал» — 37 (18). 3. «Барселона» — 34 (18). 4. «Вильярреал» — 32 (18). 5. «Реал Сосьедад» — 30 (19). 6. «Севилья» — 30 (17).