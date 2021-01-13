Имущественная поддержка петербургских СМИ в 2020 году составила более 70 млн рублей

По итогам 2020 года сумма имущественной поддержи средств массовой информации Петербурга, арендующих городские помещения и земельные участки, составила более 70 млн рублей. Льготы были предоставлены городским СМИ в качестве мер поддержки отрасли в связи с введенными из-за пандемии ограничениями, сообщили в пресс-службе Смольного.

При этом в городской администрации отметили, что получателями предоставленных в 2020 году льгот стали не только редакции средств массовой информации, но и издательства, а также компании, которые осуществляют розничную продажу печатной и периодической продукции в нестационарных торговых объектах. Им предоставили отсрочку на оплату арендных платежей за II и III кварталы прошлого года. Для организаций, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса, арендная плата за второй квартал была полностью отменена.

В общей сложности, льготы по арендной плате в 2020 году были предоставлены по 300 договорам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в связи с банкротством в ближайшее время в Петербурге будет окончательно ликвидировано ЗАО «Роспечать».