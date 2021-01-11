В Ярославль прибывают первые участники Кубка мира по фристайлу

Сегодня вечером в Ярославль прибывает сборная Канады по фристайлу, которая будет участвовать в этапе Кубка мира в спортивном комплексе «Подолино», сообщили в пресс-службу регионального правительства. Сегодня же в «Подолино» завершила тренировочный сбор российская национальная сборная по лыжной акробатике.

Соревнования второго этапа Кубка мира по фристайлу начнутся под Ярославлем в субботу, 16 января. В турнире будут участвовать более 50 спортсменов из разных стран мира, в том числе из Канады, Японии, Австралии, США, Великобритании, Швейцарии, Белоруссии и Казахстана.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, область постаралась создать все условия для комфортного пребывания спортсменов.

«В ходе подготовки прорабатывались самые разные нюансы, начиная от качественной подготовки трамплина и до обеспечения медицинского обслуживания и организации транспортного сообщения. Проведение в регионе соревнований такого уровня – это, в том числе оценка нашей работы по организации этапа Кубка Европы минувшей зимой, а также признание заслуг Ярославской области в развитии этого вида спорта, вклада ярославских спортсменов и тренеров в успешные выступления сборной России на международных состязаниях. Наши атлеты выступали на крупнейших спортивных площадках всего мира и теперь продемонстрируют свое мастерство на родной земле. Будем болеть за ребят»,— отметил глава региона.

В составе сборной России девять из 10 спортсменов представляют Ярославскую область. Это Павел Кротов, Илья Буров, Максим Буров, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Арсений Вагин, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова и Денис Сляднев.

Тренировки участников турнира будут проходить с 13 по 15 января. 16 января, в первый день официальных соревнований, будут выступать акробаты в индивидуальном зачете, а 17 января пройдут командные соревнования. Перед проведением турнира всех спортсменов протестируют на коронавирус. Для предотвращения распространения коронавируса принято решение проводить соревнования без присутствия зрителей. Будет организована прямая телевизионная трансляция турнира.

Антон Антонов