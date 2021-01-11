В Ярославль прибывают первые участники Кубка мира по фристайлу

Сегодня вечером в Ярославль прибывает сборная Канады по фристайлу, которая будет участвовать в этапе Кубка мира в спортивном комплексе «Подолино», сообщили в пресс-службу регионального правительства. Сегодня же в «Подолино» завершила тренировочный сбор российская национальная сборная по лыжной акробатике.
Соревнования второго этапа Кубка мира по фристайлу начнутся под Ярославлем в субботу, 16 января. В турнире будут участвовать более 50 спортсменов из разных стран мира, в том числе из Канады, Японии, Австралии, США, Великобритании, Швейцарии, Белоруссии и Казахстана.
По словам губернатора Дмитрия Миронова, область постаралась создать все условия для комфортного пребывания спортсменов.
«В ходе подготовки прорабатывались самые разные нюансы, начиная от качественной подготовки трамплина и до обеспечения медицинского обслуживания и организации транспортного сообщения. Проведение в регионе соревнований такого уровня – это, в том числе оценка нашей работы по организации этапа Кубка Европы минувшей зимой, а также признание заслуг Ярославской области в развитии этого вида спорта, вклада ярославских спортсменов и тренеров в успешные выступления сборной России на международных состязаниях. Наши атлеты выступали на крупнейших спортивных площадках всего мира и теперь продемонстрируют свое мастерство на родной земле. Будем болеть за ребят»,— отметил глава региона.
В составе сборной России девять из 10 спортсменов представляют Ярославскую область. Это Павел Кротов, Илья Буров, Максим Буров, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Арсений Вагин, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова и Денис Сляднев.
Тренировки участников турнира будут проходить с 13 по 15 января. 16 января, в первый день официальных соревнований, будут выступать акробаты в индивидуальном зачете, а 17 января пройдут командные соревнования. Перед проведением турнира всех спортсменов протестируют на коронавирус. Для предотвращения распространения коронавируса принято решение проводить соревнования без присутствия зрителей. Будет организована прямая телевизионная трансляция турнира.