Продажа льготных авиабилетов на Дальний Восток возобновится в феврале

Правительство выделило дополнительно 5 млрд руб. на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажа льготных билетов вновь начнется в феврале, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Продажа льготных билетов стартовала 1 января. Сегодня, 13 января, авиакомпания «Аэрофлот» перестала продавать такие билеты в города Дальнего Востока из-за истекшего лимита средств.

«В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд руб. Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза»,— сказал господин Чекунков «РИА Новости».

Он отметил очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты на Дальнем Востоке. Его не удивило, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, раскупили за несколько дней. «У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится»,— сказал Алексей Чекунков.

Субсидируемые авиабилеты на полеты в экономклассе могут купить россияне до 23 лет, старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины), инвалиды и сопровождающие их, многодетные семьи. Льготные билеты также доступны на рейсы в Симферополь и Калининград.

Подробнее о приостановке продаж — в материале “Ъ” «Льготные билеты на Дальний Восток разлетелись».