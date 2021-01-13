Автоволонтеров призывают присоединиться к акции «Добрый год» Петербургский благотворительный фонд «Добрый слон» при поддержке ряда петербургских компаний объявил акцию «Добрый год», которая стартует 18 января 2021 года. На первом этапе в рамках благотворительной помощи одиноким пожилым людям будут доставлять продуктовые наборы, а на втором и третьем этапе акции нуждающиеся получат бытовую технику и кухонные принадлежности

Фонд «Добрый слон» существует с 2014 года и занимается организацией досуговых мероприятий и других видов поддержки в домах престарелых и детских социальных учреждениях.

По словам директора благотворительного фонда Натальи Чургановой, для того чтобы акция состоялась, необходима помощь автоволонтеров. Для доставки одиноким пожилым людям и в дома престарелых компанией Redmond, являющейся инициатором акции, подготовлено более 8 тыс. наборов, содержащих базовые продукты длительного хранения (мука, макароны, крупы, печенье, сгущенное молоко). На втором и третьем этапах благотворительного проекта нуждающиеся получат в дар бытовую технику и кухонные принадлежности этого бренда.

— Я вижу, как непросто нашим старикам прокормить себя в условиях постоянной инфляции. Если у пожилого человека нет родных, нет помощи — ему трудно обеспечить себя необходимыми продуктами. В наше время, в нашей развитой стране пожилой человек не должен испытывать нужду в куске хлеба. Мы благодарны районным администрациям нашего города, которые поддерживают наш проект. Сейчас ведется поиск новых партнеров, чтобы совместными ресурсами прийти к ежемесячной помощи. А участие неравнодушных петербуржцев поможет обеспечить ее оперативную доставку, — отметила директор благотворительного фонда «Добрый слон» Наталья Чурганова.

К проекту также подключился крупный автодилер «Дакар». Однако участие неравнодушных петербуржцев, которые могут стать автоволонтерами, поможет доставить наборы максимально быстро. «Сейчас, когда пандемия фактически заперла стариков в их квартирах, обеспечивать себя продуктами им стало не только материально трудно, но и опасно,— говорит управляющий директор ГК «Дакар» Денис Иванов.— Давайте подумаем о тех, кто не может сесть за руль и съездить в супермаркет за продуктами, и у кого нет таких родственников,— об одиноких пожилых людях. Они не могут заказать доставку на дом, потому что не умеют этого делать, многие с трудом пользуются мобильным телефоном. А выходить из дома им не рекомендуется. Мы не призываем вас, уважаемые автовладельцы, бросить все дела и с утра до вечера доставлять продукты. Достаточно выбрать время и в своем районе, в удобное для себя время, отвезти одному человеку одну коробку».

Для того чтобы стать волонтером акции, достаточно написать в мессенджере Whats App «Я волонтер» на номер +7 (921) 888-71-64. Дальше с вами свяжется куратор и сориентирует по дальнейшим действиям. Стоит отметить, что в период пандемии автоволонтерство стало одним из самых востребованных видов социальной активности. В аспекте помощи пожилым без него просто не обойтись.