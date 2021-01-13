Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в спринте на 10 км на шестом этапе Кубка мира. Гонка прошла в германском Оберхофе. Бё преодолел дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды без промахов на двух огневых рубежах.

Вторым финишировал норвежец Стурла Легрейд (+12,4; ноль промахов), третьим — немец Арнд Пайффер (+27,9; ноль промахов). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший десятое место (+47,5; ноль промахов). Эдуард Латыпов занял 15 место, Александр Логинов — 21, Кирилл Стрельцов — 30, Евгений Гараничев — 44, Игорь Малиновский — 92.