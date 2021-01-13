В Липецке на Крещение оборудуют две купели

Две купели, соответствующие всем нормам и правилам безопасности, будут оборудованы в Липецке, сообщила пресс-служба мэрии. Они разместятся в районе Центрального пляжа и на пруду третьего участка, здесь установят ограждение, световые башни, развернут палатки для обогрева и переодевания, организуют дежурство спасателей, медработников и полицейских.

«В связи с опасностью распространения» коронавируса одновременно в пункте обогрева смогут находится максимум пять человек. За соблюдением норм безопасности будут следить волонтеры. Они также будут раздавать маски на выходе и проводить инструктаж.

При этом мэрия Липецка «настоятельно» рекомендует горожанам воздержаться от участия в крещенских купаниях. «В то же время понимаем, что есть те, для кого этот обряд очень важен, и они все равно придут окунуться в купель, поэтому задача муниципальных властей и органов правопорядка — обеспечить безопасность горожан в местах купания, но обязательно с учетом эпидемиологической обстановки», — отметила вице-мэр Галина Пономарева.

О том, как регионы России отказываются от крещенских прорубей, читайте в материале “Ъ” «Снижение купательной способности».

Александр Прытков