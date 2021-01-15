Когда ноги мешают

Первый год жизни Ваня Зорин из Костромы провел в гипсе. Однако ни гипсование, ни рассечение пяточных сухожилий не помогли исправить врожденную косолапость. Он прошел лечение по методу Понсети, но случился рецидив. В пять лет хирурги провели мальчику операцию по перемещению сухожилий. Ваня смог пойти в школу и даже стал заядлым футболистом. Но в прошлом году стопы снова сильно подвернулись. Врачи говорят, нужны операции на голенях с фиксацией пластинами. Это не только больно, но и дорого. Ваня готов терпеть. А мы готовы ему помочь?

Когда Ваня бьет по мячу, он летит куда угодно, но только не в ворота.

— Медвежонок ты мой,— обнимает Ваню стоящая в воротах мама Анна. И оба начинают реветь.

Вот Андрюша, его брат, совсем другое дело — настоящий футболист. Он ходит на тренировки в клуб «Динамо», ездит на соревнования. Ваня донашивает за ним спортивную форму. От старшего брата ему достались еще коньки, ролики, скейт и велосипед. Вот только пользоваться этим Ваня не может: ему мешают ноги. Стопы у Вани подвернуты так, что просто стоять три минуты — и то больно.

Андрей брата поддерживает. Учит бить по мячу, стоять на лыжах и коньках.

— Я никогда не научусь,— вздыхает Ваня,— у меня не ножки, а как у козы рожки.

Врожденную косолапость у мальчика обнаружили еще до того, как он появился на свет.

«Спокойно рожайте,— сказали Анне специалисты,— сейчас такие патологии успешно лечатся».

Через неделю после рождения Ване в костромской больнице наложили первый гипс. Лечение гипсованием растянулось на год. Гипс накладывали чуть выше щиколотки, как носочки, а через неделю снимали и делали новый. В пять месяцев провели ахиллотомию — рассекли укороченное пяточное сухожилие. Ходить Ваня учился в гипсе: стоя в ходунках, он цокал по квартире своими гипсовыми «копытцами». Врачи обещали, что в год гипс снимут.

— Мы практически не спали,— вспоминает Анна.— Ваня без конца кричал и плакал от боли, и мы вместе с ним. Я считала дни, когда наконец снимут с ног эти гири. Но, как потом оказалось, все наши мучения и слезы были напрасны — выправить стопы не удалось. Я стала искать других специалистов.

В год и три месяца Ваня сделал свой первый шаг без гипса. Помогли массаж, лечебная физкультура и физиотерапия. Только радость была недолгой: в полтора года у мальчика случился рецидив — стопы вновь подвернулись. И Ваня перестал ходить.

«Мальчику неправильно гипсовали ноги,— сказал Анне ортопед из ярославской клиники "Константа" Максим Вавилов.— Ваш ребенок целый год мучился зря».

Доктор предложил лечение одним из самых щадящих и эффективных способов — по методу Понсети. Ваню ожидало очередное гипсование, на этот раз от пяток и до попы. Правда, длилось оно два месяца, а потом мальчику провели еще одну ахиллотомию. Для закрепления результата Ване велели носить брейсы.

Эффекта от лечения хватило почти на три года. Перед школой Ване снова провели гипсования и сделали операцию: сухожилия передней большеберцовой мышцы переместили на латеральную клиновидную кость. Ноги удалось вывести в правильное положение, они перестали болеть.

Ваня шустро бегал, играл в футбол, хорошо учился в школе. А в прошлом году заметно подрос — и косолапость опять дала о себе знать. Обследование в клинике «Константа» показало, что причиной рецидива стала деформация голеней.

Чтобы Ваня снова смог забивать голы, врачам нужно вывести кости в правильное положение и закрепить их с помощью железных пластин. Когда кости срастутся, пластины уберут.

Стоит такое этапное хирургическое лечение очень дорого. В начале этого года отдел, где работала Анна, ликвидируют, а ее сократят. Она инвалид третьей группы и боится, что найти работу быстро не получится. Семья из четырех человек живет на скромную зарплату папы, который работает электриком. Денег на операцию взять неоткуда. И откладывать ее никак нельзя.

В футбол Ваня теперь играет редко: десять минут пинает мяч, а потом полчаса отдыхает на скамейке. Ходит в музыкальную школу, играет на пианино. По дороге в музыкалку Ваня постоянно что-то бормочет себе под нос.

— Я мечтаю сочинить шедевр, чтобы оплатить свою операцию, а потом я вылечу маму,— признается мальчик.— Я уже придумал название. Симфония Зорина.

Для спасения Вани Зорина не хватает 712 499 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Прошлой осенью стопы Ивана вновь стали подворачиваться. Обследование показало, что деформировались кости голеней. В этой ситуации может помочь только хирургическое лечение: мы выведем кости в правильное положение и зафиксируем специальными пластинами. Между операциями на правой и левой ноге должно пройти шесть-двенадцать месяцев. Сейчас Ваня ограничен в движениях. Надеюсь, проведенное лечение вернет его к активной жизни». Стоимость операций 733 499 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 712 499 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ваню Зорина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вани — Анны Юрьевны Зориной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Светлана Иванова, Костромская область